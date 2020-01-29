2020/01/29 | 19:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مواطنون بفتح الطرق المغلقة في مناطق الصدرية وحافظ القاضي والمناطق التجارية القريبة من ساحات التظاهر.وقال المواطن ابو حيدر من اهالي منطقة الصدرية: إن ” الوضع الأمني تحسن بشكل كبير وأصبح أفضل، لذلك فإن الجهات الامنية مطالبة اليوم بفتح الطرق أسوة بالمناطق الاخرى التي تم فتحها قبل ايام، خاصة في المناطقالتجارية التي كانت مغلقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محال تجارية قرب ساحة التظاهر تترقب افتتاح شوارعها وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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