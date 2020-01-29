2020/01/29 | 19:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استمرار كوادرها بإدامة وتأهيل مشاريع وخطوط الماء ضمن خطتها استعدادا لفصل الصيف المقبل.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “ملاكاتنا في دائرة ماء بغداد قامت بالمباشرة باعمال تاهيل وصيانة وإدامة واستبدال المتضرر من المضخات والخطوط والأقفال وأحواض الترسيب ضمن خطتها التي انطلقت مسبقاً استعدادا لفصل الصيف المقبل”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن ادامة مشاريع وخطوط الماء استعداد للصيف المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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