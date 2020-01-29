ترامب يوجه طلبا إلى البرلمان الامريكي بشأن تصويت حول القوات الامريكية في العراق

2020/01/29 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، رسالة الى مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى التصويت بـ”قلوبهم” بشأن قرار يقضي إلى خفض عدد القوات الامريكية في العراق.وقال ترامب في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “بالنسبة إلى قرار الحرب في العراق الذي سيتم التصويت عليه غدًا في مجلس النواب، فإننا نصل إلى […]

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