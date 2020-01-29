2020/01/29 | 19:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية الوجبة السابعة من منحة الطوارئ.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان “العمل أطلقت منحة الطوارئ الدفعة الثانية الوجبة السابعة”.ودعت الوزارة “المشمولين الى مراجعة مراكز صرف بوابة العراق (سويج) في بغداد والمحافظات لتسلم المنحة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تطلق الدفعة الثانية الوجبة السابعة من منحة الطوارئ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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