سعيد مضيه - إيحاءات وعد ترمب واصدائه

2020/01/29 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه إيحاءت الوعد واًصدائهبرهن إعلان وحد ترمب أن المعارضة الكلامية لوحدها لا تردع المتكالبين على خطف فلسطين دولة يهودية تفرض نظام ابارتهايد، ولا يجيب نتنياهو بغير الابتسامة الصفراء على رفض القيادة الفلسطينية لطروحاته العنصرية والفاشية.وكل من راودته اوهام حول مقاصد الصهيونية نفذ رصيد خداع النفس.لعله يطيب للعقول المتواطئة ترديد المقولة السمجة " أن الفلسطينيين لم يفوتوا فرصة لتفويت الفرص"؛ فقد مضت ق......

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