سهيل قبلان - متى يصغون لنداءات الحرية والمحبة والسلام.؟

2020/01/29 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ترتفع نداءات الحرية والتاخي والتعاون البناء والمساواة والاحترام المتبادل للانسان في الانسان في كل مكان والحياة في كنف السلام العادل والراسخ والجميل والسعي الدائم لضمان سلامة الكرة الارضية واهلها اجمعين, وهناك من يسمعها وهناك من يسعى ويعمل على خنقها واخراسها, وتقول تلك النداءات الجميلة لكل مظلوم وفقير وتعيس وعاطل عن العمل او يعاني من الاضطهاد والتمييز العنصري, توحدوا وانهضوا وما عليكم الا الاصغاء ا......

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