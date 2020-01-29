جريس الهامس - جذور اللغة . وحريق مكتبة دير صيدنايا - على جدار الثورة رقم - 248

2020/01/29 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس جذور اللغة - وحريق مكتبة دير صيدنايا - 11- على جدار الثورة رقم248 وفي الإمبراطورية الفارسية ومن دراسةآثارها وتاريخها تبين أن معظم الكتابات والوثائق الباقية على الأرض وفي المتاحف ومنها متحف طهران .كتبت باللغة الآرامية ,بعد هجر اللغة المسمارية القديمةالتي كانت سائدة في بابل وآشور , وحضارة " ميزوبوتاميا " ما بين النهرين عموماً .وأكتفي بهذه العجالة في الجذور اللغوية في بلادنا الذي يحتاج لدرا......

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