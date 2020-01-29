2020/01/29 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جريس_الهامس جذور اللغة - وحريق مكتبة دير صيدنايا - 11- على جدار الثورة رقم248 وفي الإمبراطورية الفارسية ومن دراسةآثارها وتاريخها تبين أن معظم الكتابات والوثائق الباقية على الأرض وفي المتاحف ومنها متحف طهران .
كتبت باللغة الآرامية ,بعد هجر اللغة المسمارية القديمةالتي كانت سائدة في بابل وآشور , وحضارة " ميزوبوتاميا " ما بين النهرين عموماً .وأكتفي بهذه العجالة في الجذور اللغوية في بلادنا الذي يحتاج لدرا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - جذور اللغة . وحريق مكتبة دير صيدنايا - على جدار الثورة رقم - 248) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتبت باللغة الآرامية ,بعد هجر اللغة المسمارية القديمةالتي كانت سائدة في بابل وآشور , وحضارة " ميزوبوتاميا " ما بين النهرين عموماً .وأكتفي بهذه العجالة في الجذور اللغوية في بلادنا الذي يحتاج لدرا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - جذور اللغة . وحريق مكتبة دير صيدنايا - على جدار الثورة رقم - 248) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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