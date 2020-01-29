2020/01/29 | 19:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال قوي المنطقة بين كوبا وجامايكا، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر.وشعر سكان المكسيك وولاية فلوريدا الأمريكية بالهزات دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلـزال بقـوة 7.7 درجات يضـرب منطقة الكاريبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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