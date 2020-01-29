2020/01/29 | 19:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادية لطفي/ تدهورت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي ، خلال الساعات الماضية ، وإستدعى الأمر دخولها العناية المركزة مرة أخرى بعد خروجها ، ونقلها إلى غرفتها العادية.وكشفت رضا فرغلي ، مديرة أعمال الفنانة نادية لطفي ، فى تصريح خاص لوكالة الصحافة المستقلة، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ، كما أنها فقدت الوعى ودخلت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة “نادية لطفي” تفقد الوعي وتدخل فى غيبوبة تامة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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