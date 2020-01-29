2020/01/29 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقتصاديات الثقافة – عبد الحسين شعبان ثمة أسئلة أخذت تطرح نفسها بإلحاح في السنوات الأخيرة مفادها ما هي العلاقة بين الثقافة والتنمية؟ وهل يمكن للثقافة أن تدرّ اقتصادياً على المجتمع؟ وهل تقود الثقافة التنمية أم العكس هو الصحيح؟ وبعد ذلك ما هي أبرز الاستثمارات الثقافية في اقتصاديات العالم اليوم من سياحة وسينما وفنون وتواصل بين […]

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