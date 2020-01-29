2020/01/29 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع على الحدود بريطانيا والإتحاد الأوربي – عبد الرضا سلمان حساني بعد أيّام وبالتــــــــحديد في 2020/1/31 ستنهي المملكة المتحدة عضويّتها في الإتحاد الأورپي بعد إستفتاء العام 2016 ومناقشات وقرارات برلمانيّة خضعت الى تعميق التفاصيل والأسباب والفوائد والسلبيّات المتوقّعة محلّياّ وإقليميّاً ودوليّاً.ويعتبر خروج بريطانيا من الإتحاد الأورپي مشروع من تصميم وتنفيذًحزب المحافظين الذي طرحه بشكل […]

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