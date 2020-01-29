2020/01/29 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار تخليد ثورة الشعب العراقي – احمد عاجل الربيعي لكل ثورة نتاج ثقافي خاص بها، وككل إنجاز عظيم في تاريخ البشرية هنالك أشخاص يعملون بجد لتوثيقها وتخليدها، من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة.تحتضن الثقافة والفن الاهتمامات الإنسانية بغض النظر عن المكان والزمان أو أي فروقات أخرى، وتعبر عن إنسانيتنا المشتركة في قوالب إبداعية.الفن […]

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