ترامب يغرد بشأن العراق مجدداً

2020/01/29 | 19:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، عن خطة لدى ادارته لخفض عدد قوات بلاده المتواجدة في العراق.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر انه "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه غداً في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى تواجد 5000 جندي هناك، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهورياً وديمقراطياً، أن يصوتوا بقلبهم لصالح بلادنا".

بغداد اليوم – بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، الأربعاء (29-1-2020)، عن وجود اتفاق بين تحالفه مع تحالف سائرون لاختيار شخصية غير جدلية لمنصب رئيس الوزراء.

وقال عليوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "هناك حراكاً سياسياً من

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، عن عقد أجتماع للجنة برلمانية مصغرة للتحقيق بعمل المنافذ الحدودية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته ( بغداد اليوم )، "اللجنة التحقيقية المصغرة برئاسة

بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب عن تيار الحكمة الوطني، أسعد المرشدي، الاربعاء 29-1-2020، على أنباء اشارت إلى وجود مخطط لتوطين فلسطينيين في محافظة الانبار، ضمن "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وقال الم

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