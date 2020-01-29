2020/01/29 | 19:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى وكالة الفضاء الأمريكية من خلال المهمة الجديدة التي تخطط لها لالتقاط الصور الأولى لقطبي الشمس الشمالي والجنوبي.وتتعاون ناسا مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، في المهمة المستقبلية، حيث سيتم إطلاق المركبة الشمسية Solar Orbiter التي ستستخدم جاذبية كوكب الزهرة والأرض لإخراج نفسها من مستوى مسار الشمس (مساحة الفضاء المحاذية لخط الاستواء)، حيث تدور جميع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا تطلق مهمة نحو الشمس لاستكشاف بعض أسرارها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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