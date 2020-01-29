شرطي بغداد الذي غيّر وجه المهنة.. تقرير امريكي يتحدث عن “الرائد عزيز”

2020/01/29 | 19:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سلط تقرير امريكي الضوء، على الضابط في نجدة بغداد الرائد عزيز ناصر، والمعروف على مستوى واسع في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويحظى بشعبية جيدة، فيما اعتبر التقرير ان الرائد عزيز هو “بصيص امل” للقوات الامنية العراقية.وهذا نص التقرير: من الصعب التصوّر أن العراق سيعود من جديد بلدا آمنا ومناسبا لتربية […]

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