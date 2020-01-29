ريال مدريد الأقوى دفاعيا بالدوريات الأوروبية بأفضل سجل فى تاريخه

2020/01/29 | 19:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصدر فريق ريال مدريد الإسبانى، قائمة الأندية الأقل استقبالا للأهداف فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “بيج فايف” خلال الموسم الجارى 2019-2020، بعدما اهتزت شباكه الفريق الملكى تحت قيادة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان بـ13 هدفا فى 21 مباراة خاضها فى الدوري الإسباني هذا الموسم.ويتفوق ريال مدريد دفاعيا على عمالقة الدوريات الأوروبية هذا الموسم، حيث

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