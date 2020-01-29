افغانستان : مشاكل فنية وراء تحطم الطائرة الاميركية

2020/01/29 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الطيران المدني الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن سبب تحطم الطائرة الأميركية في أفغانستان يعود إلى مشاكل فنية.

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