2020/01/29 | 19:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا” المستجد بين عائلة من 4 افراد آتية من ووهان في الصين، في أول إصابة مثبتة بهذا الفيروس تعلن في الشرق الأوسط.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات واطلعت عليه وكالة صدى , “تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تعلن عن إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن عن إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن عن إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).