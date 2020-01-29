العمليات المشتركة: الحديث عن توقف طائراتF16 العراقية عارٍ عن الصحة

2020/01/29 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت قيادة العمليات المشتركة على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن توقف الطلعات الجوية لطائرات “إف ستة عشر” العراقية بعد انسحاب خبراء أميركيين من قاعدة بلد الجوية شمال بغداد.

وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، استمـرار طائرات الإف ستة عشر العراقية بتنفيذ الواجبات ضد تنظيم داعش الإرهابي، مبينا أن الحديث عن توقف الطائرات عارٍ عن الصحة، وغير دقيق.

وأضاف، أن الفنيين العراقيين هم من يقومون بتجهيز طائرات الإف ستة عشر وتسليحها، وأن الطيارين العراقيين يؤدون واجباتهم على أحسن وجه.

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