بارزاني يبلغ ممثل بوتين قلقه من امر

2020/01/29 | 19:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، مع ممثل الرئيس الروسي بوتين العلاقات الثنائية وضرورة تمتينها، مثمنا المواقف الايجابية للحكومة والشركات الروسية تجاه كوردستان في الاوقات العصيبة.وجاء في بيان للموقع الرسمي لبارزاني، انه استقبل اليوم الاربعاء، في منتجع صلاح الدين باربيل عاصمة الاقليم، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغاندوف ونائب وزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له ضم كلا من السفير الروسي لدى بغداد مكسيم مكسيموف والقنصل العام الروسي في اربيل اوليغ ليفين وعدد من الدبلوماسيين ومسؤولي شركة غازبروم الروسية.واشار البيان الى ان بوغاندوف ابلغ بارزاني تحيات الرئيس الروسي بوتين وفضلا عن التأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الروسي مع الشعب الكوردستاني ودور اسرة بارزاني في تلك العلاقات، عد بارزاني صديقا عظيما للشعب الروسي، معربا عن تثمينه للاستقرار والمكانة التي يحتلها اقليم كوردستان في منطقة الشرق الاوسط ومعربا عن رغبة بلاده لتنمية العلاقات الثنائية.من جهته اعرب بارزاني، بحسب البيان، عن شكره للرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي وايضا شكره موقف الحكومة والشركات الروسية التي كان لهما مواقف ايجابية تجاه كوردستان في الاوقات العصيبة، مشيرا الى العلاقات والصداقة العريقة بين الشعبين الكوردستاني والروسي، مشددا على ضرورة تعميق وتوسيع تلك العلاقات.وفي قسم اخر من اللقاء، عبر بارزاني لممثل الرئيس الروسي عن قلقه على مستقبل الشعب الكوردي في سوريا، طارحا عليه تصوراته ومقترحاته لحل مشكلة الشعب الكوردي في سوريا.ونوه البيان الى ان الاوضاع السياسية واخر التطورات في المنطقة وتهديدات الفكر المتطرف والارهاب ومخاطر استعادة ارهابيي داعش لقواهم، كانت محاور اخرى في الاجتماع.

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