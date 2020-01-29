تحالف النصر: الكتل السياسية مصرة على ترشيح مزدوجي الجنسية والمتحزبين

2020/01/29 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف تحالف النصر أن إعلان الكتل السياسية ترشيح شخصية مستقلة ولا تمتلك جنسية مزدوجة لمنصب رئيس الوزراء بالكذب على الشعب.

وقالت النائبة عن التحالف ندى شاكر جودت، إن الأسماء التي تصر الأحزاب على ترشيحها جميعها متحزبة ومن مزدوجي الجنسية وتسلمت مناصب سابقة وزارية وفشلت في ادارتها.

وأشارت الى أن هذه الكتل تلتف على مطالب المتظاهرين ولا ترغب في حقيقة الامر بتنفيذها، وتصر على ترشيح الشخصيات التي تخدم مصالحها والحصول على امتيازات اضافية تترجمها وفق سياساتها دون أخذ مصلحة الشعب بعين الاعتبار.

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