كارينا نوهاليس - الشيلي: الطبقة العاملة قيد التشكل فاعلا سياسيا

2020/01/29 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارينا_نوهاليس مقابلة مع كارينا نوهاليس وخافيير زونيغا* السياق: بدء من شهر تشرين الأول/أكتوبر، ينزل أكثر من مليون متظاهر إلى الشوارع يوميًا.يحتج المتظاهرون على انعدام المساواة الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة ومعاشات التقاعد.كانت الزيادة في تذكرة المترو سبب اندلاع التظاهرات.لأول مرة منذ إرساء الديكتاتورية، ينتشر الجيش في الشوارع.لقي 22 شخصًا مصرعهم على أيدي قوى الأمن، وأصيب 2000 شخص بجروح وتعرض 1......

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