الانبار اغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا امام حركة سير المسافرين والبضائع الى اشعار اخر

2020/01/29 | 19:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر مسؤول في الحكومة المحلية في محافظة الانبار ، الاربعاء، بان منفذ القائم الحدودي مع سوريا اغلق امام حركة المسافرين والشاحنات الى اشعار اخر .وقال المصدر ان ” […]

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