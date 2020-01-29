2020/01/29 | 19:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحقوقيون العرب يطالبون بموقف قومي لمواجهة مشروع السلام الأمريكي العراق يعلن الوقوف مع فلسطين برفض صفقة القرن الإستعمارية بغداد – قصي منذر عمان – رند الهاشمي رفض العراق الخطة الامريكية للسلام في الشرق الاوسط الموصوفة بصفقة القرن، واكد الوقوف مع فلسطين لاسترجاع حقوقها الشرعية ، داعيا العرب لوقفة جادة تدعم الفلسطينيين بأقامة دولتهم المستقلة ، […]

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