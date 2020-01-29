2020/01/29 | 19:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان تعد الإعتداء على المحتجّين تقييداً لحرية الرأي ناشطون لـ (الزمان) : مستمرّون بالتظاهر حتى تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان) واصل المحتجون التظاهر في بغداد والمحافظات لادامة زخم الحراك الشعبي المطالب بأختيار رئيس وزراء بعيدا عن تأثيرات الاحزاب والكتل السياسية ، وشهد عدد من المحافظات توافد […]

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