2020/01/29 | 19:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني ومبعوث روسيا يبحثان التهدئة في العراق وسوريا اربيل – فريد حسن تسلم رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني دعوة من ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا، للمشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء آخر تطورات الوضع في الساحة العراقية والمنطقة وسبل […]

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