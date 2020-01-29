غداً .. الجوية يواجه منتخب شباب العراق بكرة القدم وديا

2020/01/29 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

يلتقي منتخب شباب العراق بكرة القدم يوم غد الخميس، فريق الجوية في لقاء ودي لاستعدادات الاخير لمنافسات دوري الكرة الممتاز، وتحضيرات الاول للمشاركات الخارجية.

وذكر نادي الجوية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريق الجوية بكرة القدم يكثف من تدريباته استعدادا لدوري الكرة الممتاز، حيث يلتقي يوم غد الخميس منتخب الشباب على ملعب الاول بشارع فلسطين عند الساعة الثانية ظهرا".

وكانت قرعة دوري الكرة الممتاز قد اجريت مطلع الاسبوع الجاري في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بمشاركة 15 نادياً تم توزيعها على 3 مجموعات،حيث سيتأهل فريقان من كل مجموعة، لتلعب الفرق الستة مبارياتها من مرحلة واحدة لتحديد بطل المسابقة، وضمت المجموعة الاولى وتقام مبارياتها في السليمانية او زاخو وتضم الزوراء ونفط الجنوب والميناء والنجف والكهرباء، كما ضمت المجموعة الثانية والتي ستقام مبارياتها في دهوك كل من القوة الجوية والحدود والصناعات الكهربائية وامانة بغداد والنفط، وتألفت المجموعة الثالثة والتي ستجرى مبارياتها في اربيل كل من الشرطة واربيل ونفط ميسان ونفط الوسط والطلبة.

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