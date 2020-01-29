بتهمة قتل 700 عراقي.. دعوة برلمانية للقضاء بشأن منع سفر أعضاء الحكومة الحالية

2020/01/29 | 19:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الاربعاء، الى منع سفر اعضاء الحكومة الحالية الى الخارج.وكتب الجبوري في تغريدة له بمنصة تويتر: مع اقتراب تكليف رئيس وزراء جديد، ‏أطالب مجلس القضاء الأعلى/ الادعاء العام ‏ بمنع سفر اعضاء الحكومة الحالية لاتهامهم بالتواطؤ لقتل اكثر من ٧٠٠ متظاهر وجرح اكثر ٢١ الف متظاهر.واضاف، كما […]

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