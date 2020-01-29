رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية للعام 2020

2020/01/29 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، إفصاح رئيس الجمهورية عن ذمته المالية للعام 2020.

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