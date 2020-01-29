شركة اماراتية تتخلى عن مصر وتتجه لكوردستان: لديها احتياطي غاز هائل

2020/01/29 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شركة كريسينت بتروليوم الإماراتية، عزمها الوصول بإنتاج الغاز في إقليم كوردستان إلى نحو مليار قدم مكعب في اليوم بحلول سنة 2023.

وقال مدير الشركة إنهم ينوون التخلي عن قسم من مشاريعهم في شمال أفريقيا ليصبوا تركيزهم على إقليم كوردستان والعراق.

وبحسب مركز المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (MEES)، تحدث مدير شركة كريسينت بتروليوم، مجيد جعفر، عن أعمال الشركة في حقل كورمور قائلاً "مازلنا نعمل لرفع مستوى إنتاج الغاز الطبيعي إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعب، ونأمل أن نتمكن بحلول بداية العام 2021 من زيادة الانتاج اليومي بمقدار 250 مليون قدم مكعب، وزيادة 250 مليون قدم مكعب آخر في السنة التالية".

وبشأن الأنبوب الناقل للغاز إلى تركيا، اوضح ان "العمل في الأنبوب يتقدم حسب ما فهمنا، ومسار الأنبوب قائم، وأولويتنا الحالية هي توفير احتياجات دهوك، التي توجد بها محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية تحتاج إلى تزويدها بالغاز".

يشار الى ان إقليم كوردستان وتركيا وقعا في 2013 اتفاقاً لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا.

ويوجد في إقليم كوردستان احتياطي موثق يقدر بستة عشر ترليون قدم مكعب من الغاز، يضاف إلى ذلك 80 ترليون قدم مكعب تخميني، وعلى حد قول مدير كريسينت بتروليوم فإن هذا يكفي لسد حاجة إقليم كوردستان وسيتم تصدير الباقي.

وعن أولوية تصدير غاز إقليم كوردستان، بين جعفر ان "الأولوية هي للعراق الاتحادي، نحن متفقون تماماً على هذا، وحكومة إقليم كوردستان أيضاً ترى هذا الرأي في الموضوع".

وتابع ان "نقل الكهرباء إلى المحافظات المجاورة للإقليم أو بيعه مستمر حالياً.



لهذا يمكن إما استخدام الغاز وإنتاج المزيد من الكهرباء ونقله للمحافظات المجاورة، أو نقل الغاز إليها.



هناك محطات غازية لتوليد الكهرباء قريبة من إقليم كوردستان بحاجة ماسة إلى الغاز، مثل محطة المنصورية".

واضاف "تمر الآن خمسون سنة على عملنا، ولدينا تجارب عمل في كل المنطقة وفي العالم، لكننا نركز الآن كثيراً على العراق وملتزمون أكثر من ذي قبل بإقليم كوردستان ونأمل أن نتمكن من القيام بنفس الشيء في الأجزاء الأخرى من العراق أيضاً".

وعرضت كريسينت بتروليوم قسماً من أسهم مشاريعها في مصر للبيع، ويقول مديرها "هذا قرار ستراتيجي ولم تكن الحاجة المالية هي الدافع وراء اتخاذ هذا القرار.



أعتقد أن المسألة متعلقة بالمكان الذي نركز عليه، ونحن نركز الآن على مكانتنا القوية الحالية في إقليم كوردستان".

وعن سبب موقفهم الجديد من مصر وزيادة الاهتمام بإقليم كوردستان، اوضح جعفر "في الفترة الأخيرة لم تكن لفرص التنقيب في الحقول البحرية نتائج جيدة، كما أن هناك مشكلة الديون.



فرغم أن الديون تراجعت لدرجة ملحوظة، إلا أنها مازالت قائمة.



بينما ديوننا على إقليم كوردستان هي صفر حالياً، ونتقاضى أجورنا في مواعيدها، وهذا مهم جداً لبناء الثقة عند المستثمر".

ولفت الى أن "الاحتياطي المتوفر لنا في مصر هو بضع مئات ملايين الأقدام المكعبة، بينما يبلغ في إقليم كوردستان عشرات ترليونات الأقدام المكعبة، لهذا يجب أن نركز على المكان الأكثر قبولاً تجارياً".

يذكر ان كريسينت بتروليوم هي كبرى شركات القطاع الخاص في مجال الغاز والنفط في الشرق الأوسط، تأسست سنة 1971.

هذه الشركة هي المؤسسة وصاحبة أكبر حصة من أسهم شركة دانا غاز الإماراتية التي تعد كبرى شركات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.

ولكريسينت بتروليوم حضور في العراق منذ 30 سنة وتعمل منذ 2007 ومن خلال دانا غاز في حقلي جمجمال وكورمور.

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