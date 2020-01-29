ترمب: أريد من الديمقراطيين والجمهوريين أن يصوتوا بقلوبهم غداً حول قرار حرب العراق

2020/01/29 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عشية تصويت الكونغرس الأميركي على قرار يتعلق بالحرب في العراق وانتشار القوات الأميركية فيه.

كشف الرئيس الامريكي دونالد ترمب، عن خطة لدى إدارته لخفض عدد قوات بلاده المتواجدة في العراق.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه بتويتر، انه بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه في مجلس النواب، فإن عدد الجنود هناك وصل الى خمسة آلاف، وسيتم تقليل هذا العدد.

ودعا جميع النواب الجمهوريين والديمقراطيين الى التصويت بقلوبهم بشأن هذا القرار.

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