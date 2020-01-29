2020/01/29 | 20:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ، وجود ضباط في جهاز المخابرات الاسرائيلي في اقليم كردستان، لتحقيق هدف خطير للغاية حسب قوله.وقال الصيهود “لا شك ان اقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بدولة القانون يتهم كردستان باستضافة ضباط اسرائيليين وبعثيين لتحقيق هدف خطير للغاية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بدولة القانون يتهم كردستان باستضافة ضباط اسرائيليين وبعثيين لتحقيق هدف خطير للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).