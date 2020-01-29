أول رد من تحالف البناء على مهلة رئيس الجمهورية الحاسمة بشأن مرشح رئاسة الوزراء

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف البناء، حنين قدو، عن عزم تحالفه تقديم “مرشح” مقبول، لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، قبل انتهاء مهلة رئيس الجمهورية، برهم صالح.وقال قدو إن “تحالفه سيقدم مرشحه […]

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