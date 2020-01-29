2020/01/29 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن كتلة البناء، حنين القدو، اليوم الاربعاء، إن كتلته ستقدم مرشحها إلى رئيس الجمهورية قبل انتهاء المهلة التي حددها.وذكر القدو في حديث لوسائل إعلام محلية تابعتها وكالة “العهد نيوز”، أن “تحالف البناء سيقدم مرشحه الى رئيس الجمهورية قبل انتهاء المهلة التي حددها الاخير، والتي طالب فيها الكتل السياسية بالاتفاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البناء يكشف موقف كتلته من مهلة رئيس الجمهورية بشأن حسم مرشح رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البناء يكشف موقف كتلته من مهلة رئيس الجمهورية بشأن حسم مرشح رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).