الكشف عن موقعين لمقابر جماعية في نينوى

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاربعاء، الكشف الاولي عن موقعين لمقابر جماعية في محافظة نينوى / قرية الزكروطية التابعة لناحية حمام العليل، حيث تبعد عن مركز المدينة 10 كم.وذكرت المؤسسة في بيان تلقت”العهد نيوز” إن”المقابر تضم رفاتا لشهداء مدنيين ويعتقد من بينهم عسكريون، اعدمتهم عصابات داعش الارهابية ، ابان هجومها على الموصل […]

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