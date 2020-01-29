مجلة أمريكية: صفقة القرن عنصرية و“تستحقر الفلسطينيين“

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصفت مجلة أمريكية، اليوم الأربعاء، الخطة التي أعلنها ترامب، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“، بأنها ”خطة عنصرية“ لا تهدف سوى لتشريع ضم إسرائيل مزيدا من أراضي الضفة الغربية ووادي الأردن وتمثل ”احتقارا شديدا للفلسطينيين“.وأكدت مجلة ”أمريكان كونزيرفاتيف“ ضرورة قيام الإدارة الأمريكية المقبلة في حال عدم فوز ترامب في الانتخابات بإلغاء تلك الخطة، وتجميد المساعدات العسكرية […]

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