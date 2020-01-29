مانشستر يونايتد يحسم صفقة قائد لشبونة

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن تعاقده مع برونو فرنانديز قائد سبورتنج لشبونة

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