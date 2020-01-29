حصيلة رسمية صادمة لحالات الاغتيال والاختطاف في صفوف المتظاهرين

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الأربعاء، محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المت...

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