مجلس مكافحة الفساد: أموال العراق المهرّبة تساوي 17 ميزانية استثمارية

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قدّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الأربعاء، قيمة الأموال المنهوبة المهربة من العراق بأنها توازي الم...

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