2020/01/29 | 20:12 - المصدر: الغد برس

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الدفاع الروسية: مقتل 211 عسكريا سوريا جراء الاشتباكات مع المسلحين

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الدفاع الروسية: مقتل 211 عسكريا سوريا جراء الاشتباكات مع المسلحين منذ 9 يناير

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