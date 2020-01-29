لزام يمثل العراق باجتماع بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم الدكتور قاسم لزام لتمثيله في الاجتماع التشاوري لبطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت المقبل الموافق للأول من شباط ٢٠٢٠.

ومن المؤمل ان يعقد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم صباح يوم السبت 1 شباط المقبل في فندق كيمبنسكي بالعاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً تشاورياً حول بطولة منتخبات ت23 عاماً.

وكان الاتحاد خلال اجتماعه الأخير مع المدراء الفنيين للاتحادات الأهلية، أعلن عن عزمه لاستحداث بطولة خاصة لمنتخبات ت23 عاماً ووفق آلية جديدة.

ولفت الأمين العام للاتحاد خليل السالم إلى أن الاجتماعالتشاوري مع ممثلي الاتحادات التي أكدت مشاركتها أو مع من يرغب بحضوره، يخصص لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالبطولة، ومنها التسويقية باعتبارها غير مغطاة من الدعم المقدم الذي يقدمه الاتحاد الدولي.

وبحسب النظام المقترح والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة لاحقاً، فإن البطولة ترتكز على استغلال أيام فيفا ابتداءً من النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ (أيلول، تشرين أول، وتشرين ثاني/٢٠٢٠)، (آذار، حزيران/٢٠٢١) واعتماداً على عدد الفرق المشاركة.

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