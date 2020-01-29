بالصور.. كتيبة الصقور تواجه ليوث الرافدين ودياً

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداديلتقي فريق القوة الجوية مع منتخب الشباب عصر غدا الخميس في مباراة ودية ضمن استعدادات الصقور للمشاركة في الدوري الممتاز ، وتحضيرات "ليوث الرافدين " للدخول في منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام مطلع الشهر المقبل في السعودية .وخاض فريق القوة الجوية اليوم الاربعاء،مرانه بمشاركة جميع لاعبيه من المحليين والمحترفين وتحت اشراف المدرب ايوب اوديشو.

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