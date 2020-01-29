ترامب يغرد مجدداً: سيصل 5 الاف جندي الى العراق

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، أنه يريد أن يصل عدد الجنود الاميركيين في العراق الى خمسة الاف جندي.وذكر ترامب في تغريدة له على مو قع "تويتر" قائلا "فيما يتعلق بالتصويت على قرار يتعلق بالعراق غدًا في مجلس النواب، نحن نصل إلى 5000 جندي، وأريد من الجميع، جمهوريًا وديمقراطيًا، أن يصوتوا بقلبهم".

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