ترامب: أريد من الديمقراطيين والجمهوريين أن يصوتوا بقلوبهم غداً حول قرار الحرب في العراق

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” غرّد الرئيس الأميركي ترامب قبل قليل “بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه غدًا في مجلس النواب، فإننا خسرنا ما يقارب إلى 5000 جندي قتيل وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم”! دون أن … Readmore

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