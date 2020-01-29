ماجدة التميمي: قانون الخدمة المدنية الإتحادي سيعيد النظر بسلم رواتب الموظفين في دوائر الدولة

2020/01/29 | 20:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اعلنت اللجنة المالية النيابية أن تشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي سيفضي إلى اعادة النظر بسلم رواتب الموظفين في دوائر الدولة.وذكرت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي، في تصريح صحافي أن “تشريع قانون الخدمة المدنية سيفضي الى اعادة النظر بسلم … Readmore

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