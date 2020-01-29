2020/01/29 | 20:12 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد أمني من بغداد يصل كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/29 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني من بغداد يصل كركوك) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني من بغداد يصل كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).