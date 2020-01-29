محمود محمد ياسين - السودان: فتح نيران جائرة على لجان المقاومة

2020/01/29 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_محمد_ياسين توطئةحتى الآن اتضح أن "قاطع الطريق" محمد حميدان حميدتي (المنفذ، بالاشتراك مع الجنرال البرهان، لمذابح الاعتصام في 13 مايو و3 يونيو 2019) يسيطر بميلشيات الجنجويد على الدولة السودانية سيطرة تامة، وهذا من شأنه إدامة ظلام نظام الإنقاذ والبطش بالشعب بصورة أخرى أكثر بشاعة؛ وهذا الوضع يستدعى التحرك والنضال من أجل مهمة طابعها (قومي) الا وهي انه لا يمكن ترك السودان لسيطرة ميلشيات.فعدم التحرك والنضال لم......

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