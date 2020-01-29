بمشاركة العراق.. اتحاد غرب آسيا يعقد اجتماعا قبل بطولة المنتخبات الاولمبية

2020/01/29 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

سمى الاتحاد العراقي لكرة القدم، قاسم لزام، لتمثيله في الاجتماع التشاوري لبطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية، والذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان، يوم السبت، الأول من شهر شباط المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اتحاد غرب آسيا لكرة القدم سيعقد صباح يوم السبت 1 شباط المقبل في فندق كيمبنسكي بالعاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً تشاورياً حول بطولة منتخبات تحت 23 عاماً".

وكان اتحاد غرب آسيا باللعبة خلال اجتماعه الأخير مع المدراء الفنيين للاتحادات الأهلية، أعلن عزمه استحداث بطولة خاصة لمنتخبات تحت سن 23 عاماً ووفق آلية جديدة.

ولفت الأمين العام لاتحاد غرب اسيا، خليل السالم، إلى أن" الاجتماع التشاوري مع ممثلي الاتحادات التي أكدت مشاركتها أو مع من يرغب بحضوره، يخصص لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالبطولة، ومنها التسويقية باعتبارها غير مغطاة من الدعم المقدم الذي يقدمه الاتحاد الدولي".

وبحسب النظام المقترح والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة لاحقاً، فإن البطولة ترتكز على استغلال أيام ( فيفا دي)ابتداءً من النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ (أيلول، تشرين أول، وتشرين ثاني/٢٠٢٠)، (آذار، حزيران/٢٠٢١) واعتماداً على عدد الفرق المشاركة.

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