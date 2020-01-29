2020/01/29 | 20:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: ذي قار شدد قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، اليوم الاربعاء، على اتخاذ تدابیر أمنیة احترازية حول سجن الناصرية (الحوت) تتضمن أطواقاً أمنية.وذكر المكتب الإعلامي لشرطة ذي قار في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، أن ” قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي وخلال جولة ميدانية في محيط سجن الناصرية المركزي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الرافدين تشّدد إجراءاتها حول سجن “الحوت” في ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات الرافدين تشّدد إجراءاتها حول سجن “الحوت” في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).