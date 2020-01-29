الدعوة الإسلامية يدعو لعقد مؤتمر دولي لتثبيت الحق الفلسطيني ورفض مشروع ترامب

2020/01/29 | 20:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا حزب الدعوة الاسلامية دول وشعوب العالم العربي والاسلامي والشرعية الدولية والدول الصديقة الى التعاون ووضع اسس مواجهة مؤامرة صفقة القرن “المخزية”.واشار الحزب في بيان اصدره الى أن هذا لا يتأتى “الا من خلال عقد مؤتمر دولي لتثبيت الحق الفلسطيني ، ورفض المشروع الاستيطاني الغادر” .وقال البيان “مايزال التآمر الدولي ضد الامة الاسلامية […]

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